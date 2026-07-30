Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в образовательной программе «Медиакампус»

Программа «Медиакампус» помогает начинающим и опытным авторам развивать блог как профессиональный медиапроект. Участникам расскажут, как создавать контент, работать с алгоритмами цифровых платформ, развивать личный бренд, находить партнеров.

Присоединиться к обучению может каждый житель Подмосковья. Обучение полностью бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте проекта.

Обучение включает пять модулей:

•модуль в партнерстве с Фондом «Сколково» посвящен современным инструментам создания контента и работе с алгоритмами;

•модуль от экспертов Российского государственного гуманитарного университета помогает освоить инструменты построения личного бренда;

•модуль от представителей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова помогает перейти от создания контента к развитию собственных медиапроектов;

•модуль от компании VK знакомит с особенностями работы крупнейших российских цифровых площадок;

•модуль, реализуемый при поддержке Института развития интернета, Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Центра «Благосфера» и образовательной платформы «Нетология», учит монетизировать блог, выстраивать партнерства, собирать команды.

Участники также смогут присоединиться к конкурсному этапу трека «Медиакампус». Он стартует в конце августа. Лидеры пройдут в финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

Кроме того, участникам доступны блог-туры проекта «ТопБЛОГ». Сейчас открыт прием заявок сразу на два. Это путешествия в Калужскую область 28–29 августа и в Нижегородскую область с 27 по 30 августа. Подробные условия опубликованы в официальных социальных сетях проекта «ТопБЛОГ».