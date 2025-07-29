Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в премии «Время молодых»

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Организатор премии — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Традиционно запустился прием заявок в номинации «Молодежная столица России — 2026» для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и региона.

Для регистрации необходимо выбрать на сайте проекта нужную номинацию: «Молодежная столица России — 2026» или «Номинация для малых городов» и перейти к заполнению конкурсной заявки.

По итогам отборочного этапа в каждой из двух номинаций будут определены не более пяти городов-финалистов конкурса. Заключительным этапом станет народное голосование, которое пройдет в декабре. Города, которые одержат победу, получат право на проведение в своем городе проектов Росмолодежи, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов.

Другая важная часть премии — Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. Принять участие в конкурсе могут сотрудники сферы молодежной политики регионального и муниципального уровней, специалисты по корпоративной политике, отвечающие за развитие молодых сотрудников в организациях и исполнительных органах субъектов Российской Федерации, а также представители региональных и местных отделений Движения Первых. Подать заявку на участие можно здесь до 31 августа 2025 года.