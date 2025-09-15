Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в проекте «Ливадия»

В рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году реализуется мероприятие по патриотическому воспитанию «Ливадия: главные слова о России».

Организатором мероприятия выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» при поддержке Крымской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат) и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Мероприятие направлено на формирование у молодежи осознанного представления о духовно-нравственных и патриотических ценностях, развитие чувства гордости за свое Отечество и уважение к истории.

В рамках мероприятия пройдут тематические заезды по патриотическому воспитанию для разных целевых групп, которые реализуются с целью формирования у молодежи целостного, социально ориентированного взгляда на мир, укрепление духовно-нравственных ценностей в сознании граждан, воспитание любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества.

Участниками мероприятия могут стать граждане Российской Федерации, в том числе проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в возрасте от 18 до 35 лет.

Мероприятие проводится в рамках 3 тематических заездов и объединит специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики, ответственных за патриотическое воспитание в регионе и/или муниципалитете, работников образовательных организаций, лидеров студенческих патриотических клубов и объединений в учебных заведениях, молодых педагогов истории, историков, архивистов, общественных деятелей, занимающихся сохранением российской истории и культуры.

Зарегистрироваться на участие можно здесь.