Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в проекте по сбору вторсырья

Акция приурочена ко Всемирному Дню некоммерческих организаций, Международному дню добрых дел, Дню мецената и благотворителя в России, Дню экологического образования.

Цель проекта — привлечение общественности к сбору бумажного, стеклянного, пластикового и металлического вторсырья с целью бережного отношения к природным ресурсам, а также привлечение внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме ДТП и оказание адресной помощи пострадавшим.

Для участия в акции необходимо собрать вторсырье и сдать его в приемный пункт. Вырученные средства нужно перечислить на расчетный счет фонда, сделать фото или видео отчет и передать информацию с копией взноса пожертвования на почту vsrulit@fond-edykina.ru. Также нужно поделиться информацией в соцсетях проекта.