Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в проекте «Знать. Любить. Гордиться!»

Продолжается регистрация на участие в специальной номинации «Герои в движении» Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!». Подать заявку можно до 15 сентября 2026 года на сайте знатьлюбитьгордиться.рф . Работа в рамках номинации продлится до 20 октября.

Специальная номинация факультета анимации Университета «Синергия» объединит документальную основу, современную анимацию и технологии искусственного интеллекта. К участию приглашаются индивидуальные авторы в возрасте от 18 лет. Участникам предложат выбрать одну из опубликованных реальных историй героев СВО и создать на ее основе нейроанимационный ролик.

Конкурсантам предстоит изучить историю героя, определить основную идею работы, разработать сценарий и визуальную концепцию, создать изображения, анимировать их и собрать материалы в цельный фильм. Важно не только продемонстрировать владение ИИ-инструментами, но и сохранить достоверность, уважительное отношение к герою и эмоциональную силу истории.

Участие позволит молодым авторам пройти полный цикл создания современного медиапроекта – от исследования и сценарной разработки до генерации визуальных образов, анимации и монтажа. Готовые ролики будут представлены экспертному жюри.

Победители специальной номинации получат сертификаты категории «Родные просторы» на познавательное путешествие по Стандарту программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».