Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в программе «Юнармейские маршруты»

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» в период с 19 июля по 1 августа 2025 года проводит дополнительную общеразвивающую программу «Юнармейские маршруты».

Мероприятие пройдет на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

Присоединиться к программе могут члены Движения в возрасте от 12 до 17 лет, участники, призеры и победители мероприятий военно-морской, военно- спортивной, туристско-краеведческой направленности, всероссийских военно- патриотических и военно-спортивных игр и соревнований, включая игру «Победа» и «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Хранители истории» и комплекс всероссийских мероприятий и акций, приуроченных к памятным датам истории Отечества «Юнармейский календарь дней единых действий» в период с 2023 по 2025 годы.

Подтверждением участия в Движении «ЮНАРМИЯ» является индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» и имеющий статус «Актив».

Прием конкурсных работ осуществляется через приложение «ЮНАРМЕЕЦ» до 23 марта 2025 года включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Движения и на сайте ВДЦ «Океан» 3 апреля 2025 года.