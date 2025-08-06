Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в семинаре для молодых специалистов в сфере молодежной политики

Образовательный семинар для молодых специалистов в сфере государственной молодежной политики пройдет в Калуге с 7 по 10 октября. Организатор мероприятия — Роспатриотцентр Росмолодежи.

Мероприятие направлено на повышение и развитие профессиональных компетенций молодых кадров, задействованных в реализации молодежной политики на государственном уровне.

Программа семинара реализуется в очном формате в течение четырех дней и включает в себя: церемонии открытия, закрытия и вручения сертификатов о прохождении программы, обучающие стратегические сессии, интерактивные лекции, панельные дискуссии и тренинги.

Принять участие в семинаре могут принять молодые специалисты в сфере молодежной политики от 18 до 35 лет с опытом работы по этому направлению до трех лет.

Регистрация доступна по ссылке до 25 августа. Количество участников: 300 человек.