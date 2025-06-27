Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском форуме «Область будущего»

В форуме примут участие 400 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями.

Мероприятие пройдет в формате двух тематических смен: «IT-ГОРОД» (2–6 сентября) и «IT-ИСКУССТВО» (9–13 сентября). В рамках каждой смены пройдет тематический трек для участников в возрасте от 14 до 17 лет для представителей Движения Первых, заинтересованных в развитии своих компетенций в сфере IT-технологий. Это смены «Первые в IT-ГОРОДЕ» и «Первые в IT-ИСКУССТВЕ»

Участники форума смогут подать заявку на грантовый конкурс «Росмолодежь.Гранты» и получить до 1,5 млн руб. на реализацию своих проектов. Зарегистрироваться можно на сайте форума до 2 июля.