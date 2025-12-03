Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во Всероссийском патриотическом форуме

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском патриотическом форуме. Он пройдет в Национальном центре «Россия» 7–10 декабря. Его тема — «Герои сквозь века».

Форум проводит Роспатриотцентр. В этом году его участниками станут более 4 тыс. человек — студентов, ветеранов, предпринимателей, активистов, лидеров молодежных объединений и юнармейцев.

Присоединиться к форуму можно в качестве участника или волонтера. Для этого нужно зарегистрироваться на этом сайте и подать соответствующую заявку.