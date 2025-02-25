Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском проекте «Твой Ход»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском студенческом проекте «Твой Ход». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства науки и высшего образования РФ, а также входит в линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Пятый сезон проекта стартовал 25 января. Он включает в себя конкурсные треки «Определяю», «Открываю» и «Делаю», а также новые треки «Объединяю» и «Вдохновляю».

В рамках пятого сезона будет запущен второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России», а также пройдет всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!». Студентов ждут такие спецпроекты как «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация».

Подробная информация об условиях участия и сроках подачи заявок представлена на сайте проекта.