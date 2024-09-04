Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В следующую пятницу в Подмосковье пройдет акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», центральной площадкой в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве в Балашихе. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках акции участники смогут высадить деревья, посадочный материал и инвентарь им выдадут на месте проведения мероприятия. Добраться до места можно на автомобиле или от ж/д станции «Железнодорожная», от которой будут следовать бесплатные автобусы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

*Возрастное ограничение 0+