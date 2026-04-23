Жителей Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате по битве роботов

Заявочная кампания Международного чемпионата по битве роботов была продлена до 27 апреля 2026 года. Также был снижен минимальный возраст участников дисциплины «Битва мини-роботов» с 10 до 8 лет (возраст участников команды: от 8 до 17 лет на момент подачи).

«Битва роботов» - это зрелищный чемпионат и международная площадка обмена опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство. Чемпионат проходит с 2023 года. C 2024 года соревнования проходят в двух дисциплинах: роботы до 110 кг и роботы до 1,5 кг.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте Госуслуг. Там же можно подать заявку на участие.