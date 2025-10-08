Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсах на тему ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проводит всероссийские конкурсы на тему безопасности на дорогах. Они приурочены ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Так, проводятся IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»; IV Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Юные россияне Zа мир на дорогах»; III Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей».

Конкурсы реализуются с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Подробная информация представлена на сайте фонда.