Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы»

Молодежь Подмосковья может принять участие в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы». Конкурс направлен на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и вовлечение молодежи в социально-значимую творческую деятельность.

К участию приглашаются молодые граждане в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории регионов Центрального федерального округа.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Нейрограффити» — эскизы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта; «Традиционное граффити» — эскизы, выполненные в классических техниках изобразительного искусства.

Прием заявок длится с 1 октября 2025 года по 31 октября 2025 года. Оценка работ состоится с 1 по 14 ноября 2025 года. Результаты объявят 21 ноября 2025 года в социальных сетях молодежных парламентов Центрального федерального округа. Награждение пройдет в декабре.