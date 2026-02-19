Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

В этом году конкурс пройдет направлениям «Государственное строительство и конституционные права граждан», «Оборона и безопасность», «Социальная политика», «Образование, наука, здравоохранение и культура», «Молодежная политика», «Экономическая политика», «Региональное законодательство», «Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство»; «Энергетическая политика», «Миграционное законодательство».

Отборочные туры конкурса пройдут с 1 января по 30 марта и с 3 августа по 9 сентября. Заключительные очные туры — весенняя и осенняя сессии Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива» — пройдут в Москве с 19 по 21 мая и с 13 по 15 октября.

20-й конкурс завершился в октябре 2025 года. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек из 388 образовательных и научных организаций 69 регионов России. Победителем был признан 51 участник. Лауреатам вручили золотые знаки отличия «Депутатский резерв». Тезисы работ участников издали в виде сборника в двух томах.