Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Наставничество»

Конкурс проводится с 2024 года в целях формирования базы лучших практик наставничества, выявления лучших наставников в сфере образования, воспитания, молодежной политики, в социальной сфере и общественной деятельности, на производстве, в сфере государственного и муниципального управления, а также с 2026 года в сфере бизнеса и предпринимательства.

Участниками конкурса являются работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, предприятий, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, местного самоуправления, представители сферы бизнеса и предпринимательства.

Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа: регистрация участников (2 марта – 29 апреля 2026 г.); отборочный этап (30 апреля – 10 июля 2026 г.). Итоги конкурса будут подведены в июле 2026 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по этой ссылке. В целях оказания методической поддержки участникам конкурса 25 марта 2026 года в 11:00 (МСК) состоится вебинар о порядке участия в 2026 году. Присоединиться можно по этой ссылке.

