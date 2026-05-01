Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе патриотической песни «От Камчатки до Калининграда»

Благотворительный фонд содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» объявляет начало Всероссийской акции «От Камчатки до Калининграда» в поддержку президента РФ Владимира Путина в рамках Года единства народов России.

Акция проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства культуры РФ, Федерации бокса России, ВГТРК, высших военных учебных заведений, ГК «Агротэк».

Акция откроется проведением «Офицерского бала» 23 апреля 2026 года и продолжится Всероссийским конкурсом патриотической песни «От Камчатки до Калининграда», участниками которого станут исполнители песен из 89 субъектов РФ, военно-исторической олимпиадой, гала-концертом. мероприятие завершится торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы в Саратове.

Заявки на участие принимаются по адресу: zashcitnik-fest@mail.ru.