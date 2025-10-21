Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе первичных отделения Движения Первых

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» проводит конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделения Движения Первых». Призовой фонд составляет 475 млн руб.

Цель конкурса — развитие единого воспитательного пространства, направленного на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством поддержки проектов для детей и молодежи в первичных отделениях Движения Первых.

В конкурсе могут принять участие команды образовательных, культурных, спортивных, социальных организаций, при которых открыты первичные отделения движения.

Заявочная кампания конкурса проводится с 7 октября по 10 ноября 2025 года на сайте первичка.будьвдвижении.рф. За полгода реализации конкурса командам предстоит пройти пять игровых уровней и выполнить задания, связанные с укреплением патриотизма в системно-деятельностном подходе, продвижением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реализацией социально значимых проектов и инициатив, укреплением системы наставничества и шефства.

По результатам экспертной оценки в июне 2026 года будут определены 2 тыс. команд-победителей, которые получат денежную премию от 200 тыс. до 1 млн руб.