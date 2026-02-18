Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном конкурсе авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы», который проводится в рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие».

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодежь и дети» и направлена на вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-патриотической, образовательной и просветительской направленности, а также на формирование устойчивых ценностных ориентиров.

Цель конкурса — сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, развитие профессионального сообщества экскурсоводов и специалистов сферы туризма, а также формирование качественного экскурсионного контента патриотической направленности.

В 2026 году пройдет четвертый сезон конкурса с сохранением международного статуса.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.