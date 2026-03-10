Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Студенческие семьи России»

Второй Всероссийский конкурс для образовательных организаций высшего образования «Студенческие семьи России» пройдет с 10 марта по 30 июня 2026 года. Его организует Минобрнауки России совместно с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина.

Цель конкурса — популяризация семейных ценностей в студенческой среде и поддержка молодых студенческих семей.

К участию приглашаются представители студенческих семей в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся в университетах по всем формам обучения и уровням подготовки.

Конкурс пройдет в два этапа. Так, с 10 марта по 17 апреля состоится отборочный этап в онлайн-формате. Он включает в себя заполнение онлайн-заявки, подготовку видеоролика о традициях семьи, секретах гармоничного сочетания учебы и семейной жизни и семейных ценностях, а также конкурс портфолио. Заполнить заявку можно по этой ссылке до 17 апреля.

По итогам онлайн-отбора 30 семей-финалистов пригласят на второй Всероссийский фестиваль студенческих семей в Москве. В его рамках в июне пройдет финал конкурса. Победителей ждут дипломы и ценные призы.