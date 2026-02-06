Жителей Подмосковья пригласили принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

«Сегодня вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка военно-патриотического движения России, приобретают не только социальное, но и важное государственное значение», — говорится в сообщении организаторов.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.