Жителей Подмосковья пригласили принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в 12-м ежегодном всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы».
Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.
«Сегодня вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка военно-патриотического движения России, приобретают не только социальное, но и важное государственное значение», — говорится в сообщении организаторов.
Подробная информация о конкурсе представлена здесь.