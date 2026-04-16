«Я направляю кабанов в лес»: человекоподобный робот спас город от нашествия диких свиней

Человекоподобный робот по имени Эдвард Вархоцки прогнал диких кабанов из Варшавы. Стало известно, что механический страж порядка прогнал стаю хрюкающих агрессоров, тесня их с парковки в сторону леса. После успешной операции Эдвард опубликовал лаконичный отчет, заявив, что он направлят кабанов в лес. Об этом сообщает Associated Press.

Один из создателей робота, робототехник Радослав Гжелячик, рассказал, что его творение уже давно местная знаменитость. Эдвард разгуливает по оживленным трассам, общается с прохожими, засветился на утреннем телевидении и даже посещал польский парламент.

Недавно андроид заключил контракт с компанией Rolex и теперь щеголяет в часах с бриллиантами. Пожилые жители особенно восторге от того, что дожили до времен, когда роботы ходят по улицам.

