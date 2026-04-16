Собака вдруг стала агрессивной? Ветеринары назвали болезни, которые могут сделать питомца опасным

Даже самая дружелюбная собака может внезапно проявить агрессию — и причина часто кроется в проблемах со здоровьем, пишет Daily Mail со ссылкой на британского ветеринара Шону Уолш. Эксперт предупреждает: такие изменения поведения — это сигнал, что питомцу больно или он чувствует дискомфорт.

Одной из главных причин называют боль — от травм, артрита или заболеваний зубов. «Агрессия часто означает, что с собакой что-то не так, это не просто “тяжелый характер”», — объяснила ветеринарная медсестра Шона Уолш.

Также поведение могут менять неврологические проблемы, включая эпилепсию, деменцию или даже опухоли мозга. Гормональные сбои, например, гипотиреоз или болезнь Кушинга, тоже способны вызывать раздражительность.

Среди других факторов — инфекции вроде бешенства, а также потеря или ухудшение зрения или слуха, из-за чего животное чувствует угрозу.

Ветеринары советуют внимательно следить за ранними признаками стресса: зевотой, облизыванием губ, напряженной позой. «Собаки редко кусают без предупреждения и тем более беспричинно», — подчеркнула Уолш.