Жителей Подмосковья пригласили принять участие в международном форуме «Сохраненная память»
Фото: [предоставлено организаторами]
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном молодежном историческом форуме «Сохраненная память», который пройдет в Самарской области с 3 по 6 апреля. Организаторами форума являются Правительство Самарской области и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
Участниками форума могут стать представители социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, активисты и специалисты в области молодежной политики.
В рамках форума участники проработают форматы позиционирования основных исторических концепций и мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и проведения в России Года защитника Отечества.
На форуме будет представлено четыре трека: «Руководители центров», «О России с любовью», «Наследую Победу» и «Ценности, которые нас объединяют».
Кроме того, в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты». Участники смогут представить свой социально значимый проект и получить финансовую поддержку для его реализации.
Зарегистрироваться на участие в форуме можно на этом сайте до 3 марта.