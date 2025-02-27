Жителей Подмосковья пригласили принять участие в международном форуме «Сохраненная память»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международном молодежном историческом форуме «Сохраненная память», который пройдет в Самарской области с 3 по 6 апреля. Организаторами форума являются Правительство Самарской области и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Участниками форума могут стать представители социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, активисты и специалисты в области молодежной политики.

В рамках форума участники проработают форматы позиционирования основных исторических концепций и мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и проведения в России Года защитника Отечества.

На форуме будет представлено четыре трека: «Руководители центров», «О России с любовью», «Наследую Победу» и «Ценности, которые нас объединяют».

Кроме того, в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты». Участники смогут представить свой социально значимый проект и получить финансовую поддержку для его реализации.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно на этом сайте до 3 марта.