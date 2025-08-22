Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Первый кубок нейроконтента»

Его цель — поддержать специалистов, которые с помощью нейросетей создают актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Это могут дизайнеры, разработчики и независимые авторы.

Тематика работ — «Россия будущего — это…». Участников, прошедших отбор, ждет командное соревнование по созданию роликов с использованием нейросетей.

Подать заявку можно здесь до 28 августа. Лучшую команду ждет контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.