Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Первый кубок нейроконтента»

Фото: [предоставлено организаторами]
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом спецпроекте «Первый кубок нейроконтента» от президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Его цель — поддержать специалистов, которые с помощью нейросетей создают актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Это могут дизайнеры, разработчики и независимые авторы.
Тематика работ — «Россия будущего — это…». Участников, прошедших отбор, ждет командное соревнование по созданию роликов с использованием нейросетей.
Подать заявку можно здесь до 28 августа. Лучшую команду ждет контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.