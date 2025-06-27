Жителей Подмосковья пригласили принять участие в профессиональной премии «Сварог»
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Ассоциация участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций «Национальный оконный союз» и АО «Загорское монтажное управление» проводят всероссийскую профессиональную премию «Сварог».
Цель премии — повышение престижа рабочих профессий, развитие кадрового потенциала и популяризация лучших профессиональных практик в индустрии светопрозрачных конструкций.
Премия включает пять номинаций: «Популяризатор профессии», «Алюминиевые дверные блоки», «Просто окно», «Крупногабарит и порталы» и «Мастер-наставник».
Участие возможно как индивидуально, так и в составе рабочих бригад. Победителей определит экспертное жюри, в состав которого входят профессионалы строительной отрасли и представители органов власти.
Общий призовой фонд составляет 1 млн руб. Церемония награждения состоится 28 ноября 2025 года. Подать заявку можно до 30 сентября на сайте премии.