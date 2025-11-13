Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе «Слава Героям Отчизны!»

Конкурс проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу». Его цель — поднятие престижа службы в вооруженных силах РФ и усиление работы, направленной на воспитание патриотических чувств граждан России на примере героев.

Конкурс состоится 24 декабря. Принять в нем участие могут жители всех стран в возрасте от трех лет. Для участия необходимо отправить заявку до 24 декабря включительно с пометкой Конкурс «Слава Героям Отчизны!» на почту aragorn-studio@mail.ru.