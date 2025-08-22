Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском тестировании по охране труда

В Министерстве труда и соцзащиты РФ сообщили о проведении Всероссийского тестирования по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе — 2025». Оно пройдет в 10:30 мск 16 сентября.

Цель мероприятия — привлечь внимание широкой общественности к вопросам охраны труда, популяризовать культуру безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда, а также получить объективную информацию об уровне осведомленности граждан в области охраны труда.

Тестирование пройдет в онлайн-формате. Оно позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда. Участие в нем может принять любой желающий.

Прием заявок на участие был продлен до 5 сентября 2025 года включительно. Подробная информация о тестировании доступна на этом сайте.