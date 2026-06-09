Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мировому движению уличной культуры «КАРДО»

К участию приглашаются атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля.

Проект реализуется по пяти конкурсам. Это соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Также организуют специальные проекты с партнерами премии. Соревнования пройдут по 13 направлениям.

В прошлом сезоне от Подмосковья поступило 206 заявок на участие. В результате пять представителей региона вошли в число победителей и финалистов. Алмаз Охотников победил в категории PRO направления «Паркур». Виталий Зуев — в номинации «Лучший статик» направления «Воркаут». Кирилл Ботнарюк получил серебро в категории Advanced направления «Фриран». Виталий Кокарев завоевал Гран-при конкурса молодых дизайнеров уличной одежды «ФЭШН». Иван Воронов занял второе место в специальном брейкинг-баттле Seven 2 Smoke.

Итоги подведут на международном гранд-финале «КАРДО». Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.