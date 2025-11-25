Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к волонтерскому корпусу «Главной морской елки страны». Она пройдет с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года на территории арт-кластера «Таврида» в Судаке.

«Главная морская елка страны» — это масштабное культурно-досуговое событие, которое объединит атмосферу творчества, новогоднего праздника и красоту черноморского побережья.

В мероприятии примут участие семьи с детьми, жители Республики Крым, представители региональных органов власти и партнерских организаций.

В рамках программы пройдут рождественская ярмарка с угощениями, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, благотворительная акция «Елка желаний» и другие активности.

В рамках реализации проекта будет сформирован волонтерский корпус. Его участниками могут стать студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет.

В период работы на событии участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, бесплатное проживание и питание, рабочий кейс в портфолио, профильное обучение. По окончании события им будут предоставлены сертификаты.

Волонтерский корпус будет работать с 27 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Регистрация открыта до 1 декабря включительно.