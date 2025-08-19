Жителей Подмосковья пригласили пройти опрос на тему образовательного туризма

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит с 1 августа по 1 октября всероссийский онлайн-опрос, который направлен на изучение интересов, потребностей и барьеров, связанных с образовательными путешествиями для школьников в России.

Опрос проводится в рамках Международной программы АСИ «Классная страна», реализуемой с 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальные приоритеты», АО «Просвещение» и при участии программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Опрос охватывает две целевые группы: подростки 14–18 лет и взрослые — родители, педагоги, представители туристической отрасли.

В опросе предлагается оценить востребованность образовательного туризма, определить, какие условия делают такие поездки привлекательными, и зафиксировать возможные затруднения при их организации.

Результаты опроса будут обработаны в обобщенной форме и станут основой для последующей доработки и масштабирования программ в сфере образовательного туризма, ориентированных на школьников, педагогов и родителей.

Пройти опрос можно здесь.