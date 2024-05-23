Жителей Подмосковья пригласили стать донорами крови
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Московский областной онкологический диспансер приглашает жителей Подмосковья стать донорами крови для пациентов учреждения, которым нужна заместительная терапия, а также тем, у кого есть злокачественные заболевания крови и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. <…> один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.
В ведомстве уточнили, что отделение переливания крови можно посетить со вторника по пятницу в период с 8:00 до 11:00. Задать интересующие вопросы о сдаче крови можно по телефону: 8 (495) 521-56-38.
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