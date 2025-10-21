Жителей Подмосковья пригласили стать координаторами мероприятий академии «Меганом»

Автономная некоммерческая организация «Таврида. Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (летние школы академии творческих индустрий «Меганом»), фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года.

В рамках реализации образовательных мероприятий академии творческих индустрий «Меганом» будет сформирован корпус координаторов для оказания содействия в проведении мероприятий.

Координаторы получат стипендию от арт-кластера, возможность попасть в кадровый резерв центра практики, а также примут участие в организации мероприятий, пройдут обучение и получат сертификат.

Регистрация на десятый поток координаторов мероприятий, который пройдет с 7 ноября по 3 декабря, открыта до 22 октября на этом сайте.