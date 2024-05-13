Жителей Подмосковья пригласили в Клин на VII Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони»

VII Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» состоится в Клину в период с 15 по 20 мая.

Организаторы фестиваля обращают внимание, что график мероприятия может быть изменен в любое время из-за высокой зависимости от погодных условий. Значение не имеет, какая погода установилась в конкретный день: жара или холод. Не столь важно, идет ли дождь. Сила и направление ветра — вот то, что имеет приоритетное значение.

Полеты будут проходить с разных площадок Клина ежедневно утром с 5 до 6 часов и вечером с 18 до 19 часов. Накануне мероприятия будет появляться точная информация о проведении каждого полета с учетом погодных условий на текущий день.

Иногда увидеть аэростаты клинчане смогут из окон собственных квартир. Организаторы специально прокладывали маршруты таким образом, чтобы летательные аппараты пролетали, как над историческим центром, так и над окраинами города.

В нынешнем году главным судьей мероприятия назначен Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Григорьевич Меняйло. Будучи квалифицированным пилотом-инструктором, мастером спорта и неоднократным чемпионом России, он имеет большой опыт, поэтому предложил формат соревнований на клинском фестивале приблизить к чемпионатам мира и Европы.

Ожидается, что самыми зрелищными и запоминающимися станут следующие события:

• Торжественная церемония открытия состоится 15 мая в 18:00 (ул. Чайковского, 34, стадион «Строитель»).

• Полет «кей-граб» анонсирован на 18 мая. Точное время будет сообщено позже, ориентир — вечер. (ул. Мира, 21Б, Сестрорецкий парк).

• Шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов» пройдет 18 мая с 21:00 до 23:00.

Участниками фестиваля «Город на ладони» станут 20 экипажей тепловых аэростатов. Задания, которые им предложат выполнить, продемонстрируют их мастерство, точность и скорость. Гостей мероприятия ожидают приятные эмоции и возможность сделать фото на фоне ярких шаров.