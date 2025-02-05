Жителей Подмосковья призвали поучаствовать в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы — 2025». Мероприятие проводится уже в 11-й раз.

Цель конкурса — сохранение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

На конкурс принимают тематические литературные произведения. По его итогам определят лучшие рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте проекта и в группе проекта во «ВКонтакте».