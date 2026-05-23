Жителей Подмосковья призвали поучаствовать в премии #МЫВМЕСТЕ

С целью признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, проходит вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Участниками являются волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций, регионы и муниципалитеты России.

Старт шестого сезона премии был дан 18 марта 2026 года в Молодежном центре «30/09» в Донецке.

Прием заявок проходит на сайте премии по 12 номинациям до 24 мая 2026 года. Награждение победителей состоится в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2026 года.