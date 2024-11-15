Жителей Подмосковья призвали проголосовать за Мастерскую «Сенеж» на конкурсе «Места силы России»

Жителей Подмосковья призвали проголосовать за Мастерскую управления «Сенеж» на конкурсе «Места силы России». До итогов голосования осталось меньше месяца.

Проект «Места силы России» реализует МОО «Молодежная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Цель проекта — познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающими значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями, а также создать список ключевых «Мест силы России».

В рамках проекта Мастерская управления «Сенеж» вышла в финал конкурса. Также в число финалистов вошли Великий Новгород, Выборг, Калининград, Этнографический парк-музей «Этномир».

Мастерская управления «Сенеж» — это место встречи умных и творческих людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодежных проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», куда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели. Поддержать представителя Подмосковья можно на сайте проекта.