Жителей подмосковной Каширы призывают поучаствовать в сборе макулатуры

В подмосковной Кашире проходит экологическая акция по сбору бумаги. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что ранее в этом месяце по всей России стартовал четвертый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл». Примечательно, что детский экологический центр городского округа Кашира присоединился к данной акции. Так, будет проведен сбор макулатуры с дальнейшей отправкой на переработку, а также ряд эколекций о важности раздельного сбора и переработки макулатуры.

Отмечается, что ключевая цель проекта состоит в сокращении излишнего потребления бумаги и выстраивании системы ее переработки, а также в формировании у людей экологической культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что следует не штрафовать, а предупреждать людей об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.