Жителей Подольска приглашают поучаствовать во Всероссийской акции «Ночь искусств»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
На следующей неделе вся страна отметит День народного единства. Именно этому событию и посвятят Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Ее проведет каждый музей, в том числе и подольские. В этот день все экскурсии, лекции, театрализованные представления и интерактивы (0+) будут бесплатными.
Самое активно участие в акции примут историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», Подольский выставочный зал, Подольский краеведческий музей. А также отдел краеведения микрорайона Климовска. Подольчан ждут масса позитивных и интересных мероприятий, которые станут идти на протяжении всего дня — с 10 утра до 9 вечера.
«Я очень люблю эту акцию. И не потому что мероприятия проводятся бесплатно, а оттого, что всегда музеи готовят тематические и очень интересные мероприятия», — делится жительница городского округа Подольск Екатерина Мокшина.