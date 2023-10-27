Жителей Подольска приглашают поучаствовать во Всероссийской акции «Ночь искусств»

На следующей неделе вся страна отметит День народного единства. Именно этому событию и посвятят Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Ее проведет каждый музей, в том числе и подольские. В этот день все экскурсии, лекции, театрализованные представления и интерактивы (0+) будут бесплатными.