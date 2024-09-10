Жителей пострадавших квартир в Раменском временно разместят на базе «Сатурн»

Жителей дома в Спортивном проезде в Раменском, который был поврежден в результате удара беспилотника, временно разместят на базе «Сатурн». Об этом сообщил врип главы городского округа Эдуард Малышев в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

«Мы нашли место — это база «Сатурн». Она в десятиминутной автомобильной доступности. Я организую туда проезд», — рассказал врип главы муниципалитета.

Он отметил, что взял на личный контроль обеспечение комфортных условий для жителей, пока их квартиры восстанавливают.

Малышев также сообщил, что сегодня ночью часть жителей пострадавшего дома смогут вернуться домой. По его словам, это жители квартир, расположенных на первых шести этажах. Ущерб, причиненный этим жилым помещениям, небольшой, в отличие от квартир, расположенных выше.