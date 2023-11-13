Жителей Пушкина наградили за активное участие в жизни округа
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Пять активных жителей Городского округа Пушкинский удостоены наград от губернатора Андрея Воробьёва за активное участие в общественной жизни муниципалитета. Об этом в своем телеграм-канале сообщили глава Максим Красноцевтов.
Каждый стал обладателем уникальных наручных часов с гербом Московской области.
«Благодарю за неравнодушие к проблемам жителей, вовлеченность и готовность помогать! Мы давно работаем при тесном взаимодействии. Желаю вдохновения и новых трудовых побед!», — добавил глава округа.