Жителей Пушкино приглашают на общеобластной субботник

В Пушкинском округе продолжаются активные уборка и благоустройство территорий городов и поселений. Над этим работают коммунальные службы. Вклад в чистоту могут внести и местные жители, которых приглашают на общеобластной субботник 27 апреля.

Глава г. о. Пушкинский Максим Красноцветов, а также его коллеги и активисты «Единой России» оценили темпы наведения порядка на улицах, во дворах и зеленых зонах. Сейчас активные работы продолжаются в рамках субботников по всему округу, всем городам и поселениям.

Коммунальщики продолжают облагораживать детские площадки: конструкции проверяют, при необходимости ремонтируют, очищают и красят. В порядок приводят ограждения, проводят спил аварийных веток деревьев. Также работники моют асфальтовое покрытие в жилых дворах, на тротуарах и проездах. Не обделили вниманием и автобусные остановки.

«Округ становится чище, жители замечают перемены. Еще предстоит много работы», — отметил Максим Красноцветов.

Также глава муниципалитета напомнил, что каждый желающий может поучаствовать в субботниках, которые пройдут по всей области. В Пушкино чистоту общими усилиями планируют наводить 27 апреля. От жителей понадобится только обратиться в УК и иметь желание сделать округ лучше: весь необходимый инвентарь для работы выдадут.