Жителей Пушкино приглашают провести яркую неделю активного отдыха в местных парках

Настала пора наконец-то выбраться из дома, чтобы насладиться незабываемыми моментами, проведенными в кругу друзей и близкий людей на свежем воздухе!

Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, городской парк в Ивантеевке и Парк Серебрянка подготовили обширную программу мероприятий на каждую неделю для всех возрастов. Так, жителей и гостей округа приглашают поучаствовать в спортивных играх и других активностях.

Тем, кому больше по душе интеллектуальные развлечения, предложат проверить свои знания на викторинах и тестах. Кроме того, любой желающий сможет присоединиться к книжному клубу, чтобы обсудить интересные произведения с единомышленниками.

Для самых юных посетителей в парках покажут интересные мультфильмы. Также малышам будут доступны настольные игры. А еще там пройдут творческие мероприятия и мастер-классы. Приходите вместе с детьми и наслаждайтесь семейным отдыхом в пушкинских парках!