Жителей Пушкинского округа приглашают на яркие мероприятия в парках

В честь приближающихся зимних праздников всех желающих весело и с пользой провести время ждут в Пушкинских парках.

В ближайшее дни в Центральном парке Пушкино, ГПКиО Ивантеевка и парке «Серебрянка» пройдут развлекательные и спортивные активности для всей семьи! Участие в мероприятиях бесплатное, возрастных ограничений нет.

Уже в эту пятницу, 29 ноября, в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино гостей ждут творческие мастер-классы (14:30-15:00) и захватывающие настольные игры (15:00-15:30) в резиденции Деда Мороза. Для любителей подвигаться организуют веселые активности на центральной площадке (15:30-16:00).

В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевка в четверг, 28 ноября, пройдет встреча книжного клуба (14:30-15:00) в арт-беседке. А 29 ноября – те же развлечения, что и в Пушкино (по тому же графику). Не пропустите!

На территории Парка «Серебрянка» в кафе «Vibe» 28 ноября состоится увлекательная викторина (14:30-15:00). А тот же день пройдет динамическая зарядкая в зоне воркаута (15:00-15:30). А в субботу, 30 ноября, у инсталляции «Алые паруса» стартует забег «5 верст» (9:00-10:00).

Расписание мероприятий может быть скорректировано в зависимости от погодных условий. Приходите всей семьей, чтобы ощутить в воздухе предновогоднюю атмосферу и провести время с пользой в уютных пространствах зимних парков Пушкинского округа!