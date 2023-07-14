Жителей Рязанской области уведомили об изменении расчета пособия по безработице

Правительство Рязанской области сообщило жителям Рязанской области об изменении способа начисления среднего заработка по последнему месту трудовой деятельности, от которого зависит уровень выплаты по безработице. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что для расчета среднего заработка станут применяться сведения о размере общего дохода работника.

Напомним, что ранее использовались данные о вознаграждениях, на которые начислялись взносы на пенсионное страхование. По новым правилам период нахождения сотрудника на больничном сдвигается на месяц.

Добавляется, что при расчете пособия может применяться как один, так и два полностью отработанных месяца.