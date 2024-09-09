Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе «Золотой пиксель Подмосковья»

Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе на соискание премии Министерства информации и молодежной политики Московской области «Золотой пиксель Подмосковья».

Конкурс проводится в сферах интернет-блогов и социальных сетей. Принимаются авторские работы, материалы и проекты, размещенные в соцсетях и направленные на создание нового образа Подмосковья как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, популяризацию исторического и культурного наследия региона, его туристического потенциала, а также посвященные сохранению и формированию патриотических ценностей в обществе.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане России. В номинации «Лучший блогер» на платформе Likee к участию допускаются лица, достигшие 10 лет. Прием заявок длится до 30 сентября.

Подать заявку и найти подробную информацию об условиях участия можно на сайте проекта.