Жителей Севастополя предупредили о громких звуках уничтожения снарядов

В текущий четверг, 14 сентября, в Севастополе проходят плановые работы по уничтожению больше тысячи боеприпасов. Об этом жителей предупредил в своем официальном канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, будет уничтожено больше тысячи боеприпасов, которые относятся ко временам Великой Отечественной войны. Ранее они были подняты со дна бухты Гильзовой, где во времена войны шли ожесточенные бои.

Уточняется, что работы проводятся с 15:30 до 17 часов, это плановое мероприятие. В городе, пишет Развожаев, может быть громко, но самое главное – что все спокойно, повода для паники нет.