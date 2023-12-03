Жителей столичного региона ожидают сибирские морозы

По данным центра «Фобос», на предстоящей неделе в Московском регионе прекратятся снегопады, однако наступят сильные морозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ночью температура опустится до -20-22 °С.

Добавляется, что через неделю столбик термометра поднимется вверх, тем не менее снова ожидаются снегопады.

Отмечается, что после предстоящих снегопадов сугробы могут вырасти до 36 см, что равно февральским значениям.