Жителей Талдомского округа приглашают на празднование Дня физкультурника

Спортивный праздник «День физкультурника» состоится в Талдомском округе в субботу, 10 августа, в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» п. Запрудня.

«Приходите, приезжайте, вас ждет много сюрпризов, впечатлений и развлечений!» — Администрация Талдомского округа приглашает жителей на праздник.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. В поселке проживает много людей, которые являются примером для подражания. Они активно занимаются физической культурой. Спортивные соревнования проходят в Запрудне ежегодно. В субботу традиционно в поселке подведут итоги спортивного года. В торжественной обстановке будут награждены лучшие спортсмены и тренеры Талдомского городского округа.

В рамках праздника «День физкультурника» состоится велопробег, а также турниры по различным видам спорта: баскетболу, настольному теннису, пляжному волейболу, футболу, шахматам не только.

Организаторы мероприятия оборудуют интерактивные площадки по разным видам спорта. Мероприятие пройдет интересно и разнообразно.