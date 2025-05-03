Жителей Волгоградской области испугала огромная загадочная воронка на реке
Мэр Краснослободска объяснил огромный водоворот на Волге, напугавший жителей
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В соцсетях распространилось видео с огромным водоворотом на Волге, который сняли на пляже в Краснослободске. Мэр города Николай Семилетов в беседе с RT объяснил, что это за явление на воде.
В сети продолжают обсуждать «огромный водоворот» на Волге. Жители строили разные теории: от вреда экологии до самых мистических вариантов. Многих испугала ситуация. Однако мэр Николай Семилетов подчеркнул, что никакой опасности водяная «дыра» собой не представляла. По его словам, это слив воды из реки в «небольшой карьер».
«Ничего сверхъестественного там нет», — коротко ответил градоначальник.
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