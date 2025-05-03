Жителей Волгоградской области испугала огромная загадочная воронка на реке

В соцсетях распространилось видео с огромным водоворотом на Волге, который сняли на пляже в Краснослободске. Мэр города Николай Семилетов в беседе с RT объяснил, что это за явление на воде.

В сети продолжают обсуждать «огромный водоворот» на Волге. Жители строили разные теории: от вреда экологии до самых мистических вариантов. Многих испугала ситуация. Однако мэр Николай Семилетов подчеркнул, что никакой опасности водяная «дыра» собой не представляла. По его словам, это слив воды из реки в «небольшой карьер».

«Ничего сверхъестественного там нет», — коротко ответил градоначальник.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли правду о проклятии гробницы Тутанхамона